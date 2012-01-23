Тарасюк: українське керівництво починає розуміти небезпеку

Голова Комітету Верховної Ради з питань євроінтеграції, екс-міністр закордонних справ України Борис ТАРАСЮК вважає, що чинна українська влада, нарешті, почала розуміти, що здача українських об’єктів Росії може серйозно вдарити по незалежності нашої держави.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку Б.ТАРАСЮК висловив в інтерв’ю «5 каналу».

За його словами, врешті-решт настало розуміння, що «політика поступок для Росії призведе до позбавлення України незалежності». «Мені здається, що українське керівництво починає розуміти небезпеку постійних здач», - сказав Б.ТАРАСЮК і додав, що це, нарешті, проявилося на фоні газових переговорів з Росією.

На думку Б.ТАРАСЮКА, ця тема стала «червоною лінією», за яку українська влада вирішила не заходити.

Б.ТАРАСЮК наголосив, що російська влада робить все, аби схилити владу України до здачі української газотранспортної системи.

«Українське керівництво своїми наполяганнями на перегляді ціни на газ, своїм небажанням здавати українську газотранспортну систему, нарешті, показує здатність відстоювати українські інтереси», - додав він.