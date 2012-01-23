Москаль звинуватив у «кришуванні» контрабанди обладміністрацію, митницю, СБУ і міліцію

Народний депутат України, перший заступник голови Комітету Верховної ради України з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією Геннадій МОСКАЛЬ звинуватив Чернівецьку облдержадміністрацію та управління СБУ в «кришуванні контрабанди».

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час чат-конференції в місцевій газеті «Час». При цьому депутат не назвав прізвищ.

На прохання все ж таки назвати імена та прізвища, Г.МОСКАЛЬ заявив, що це «Чернівецька ОДА, СБУ в Чернівецькій області, Чернівецька обласна митниця і УМВС в Чернівецькій області».

За його словами, «якби вони не кришували контрабандистів, їх би в області не було. Можна посадити всіх, кого я називав за прізвиськами, але якщо ці структури і надалі будуть кришувати даний вид діяльності, то появляться нові фігуранти. Святе місце пустим не буває, а тим більше дохідне».

Відповідаючи на уточнююче запитання, чи буде народний депутат добиватися того, щоб «за організацію контрабанди судили колишнього начальника Чернівецької обласної митниці Олександра ВДОВИЧЕНКА і голову Чернівецької ОДА Михайла ПАПІЄВА», він заявив, що буде домагатися, аби«судили всіх, хто причетний і сприяв розквіту контрабанди в Чернівецькій області, а також кришував їхню діяльність».

Як повідомляв УНІАН, наприкінці грудня минулого року народний депутат від фракції НУ-НС Г.МОСКАЛЬ вступив до партії “Фронт змін”.

За його зізнанням, він «ніколи не був членом партії «Народна самооборона». «Вони («Народна самооборона» - УНІАН) не мали ні людського ресурсу для партії, ні фінансового. А сьогодні «Народна самооборона» йде до БЮТу. Я не те, що їх не поважаю, але я вибрав інший шлях. Гадаю, всі карликові партії мають зникнути і має відбутися укрупнення. І тільки тоді можна розраховувати на перемогу в 2012 році», - підкреслив народний депутат.

На Буковині більшість місцевих експертів та опозиційних політиків не виключають того, що на парламентських виборах 2012 року Г.МОСКАЛЬ буде балотуватись від партії «Фронт Змін» по мажоритарному виборчому округу у Чернівцях.