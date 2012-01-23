Хорвати проголосували за вступ до Євросоюзу

Центрвиборчком Хорватії після обробки 99% бюлетенів повідомив, що за вступ країни в ЄС на референдумі, що відбувся в неділю, висловилися 66,25% хорватських громадян, передає РІА «Новости».

Хорватія вступить у Європейський Союз 1 липня 2013 року після завершення процесу ратифікації в 27 країнах ЄС договору про членство, який хорватська влада підписала в Брюсселі в грудні минулого року. Для того, щоб Хорватія вступила в Євросоюз, на підтримку цієї ідеї на референдумі мали проголосувати як мінімум 50% і ще один виборець.

Згідно з останніми даними ЦВК, розміщеними на її сайті, проти євроінтеграції висловилися 33,15% громадян Хорватії.

Недійсними визнано 0,6% бюлетенів.

Явка виборців на референдумі виявилася невисокою - 43,67 %.

Хорватія стане другою республікою колишньої Югославії, котра увійде до ЄС. Першою до співтовариства приєдналася Словенія в 2004 році. Інші країни колишньої Югославії - Сербія, Чорногорія, Македонія і Боснія і Герцеговина - також претендують на членство в Євросоюзі.