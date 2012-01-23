Льовочкіну обрали членом Моніторингового комітету ПАРЄ

Бюро Парламентської Асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) обрало народного депутата України (фракція Партії регіонів) Юлію ЛЬОВОЧКІНУ членом Моніторингового комітету Асамблеї.

Як передає кореспондент УНІАН, про це українським журналістам у Страсбурзі повідомив голова української делегації в ПАРЄ народний депутат України Іван ПОПЕСКУ.

“За неї було віддано 15 голосів, за Сергія ГОЛОВАТОГО – 14”, - сказав І.ПОПЕСКУ.

Таким чином, в Моніторинговому комітеті ПАРЄ на сьогодні є два представники України. Крім Ю.ЛЬОВОЧКІНОЇ, до складу Моніторингового комітету входить народний депутат України Ольга ГЕРАСИМ’ЮК (фракція НУ-НС).