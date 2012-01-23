Данилишин каже, що 12 відомих українців просять захисту у Європи

Екс-міністр економіки Богдан ДАНИЛИШИН заявляє, що готовий повернутися до України тоді, коли вона стане демократичною державою з незалежною судовою системою.

Про це Б.ДАНИЛИШИН сказав інтерв`ю радіо «Свобода».

«Я готовий повернутися до України, коли Україна буде державою, де судова система буде незалежною, де людина і громадянин зможе повноправно захистити всі свої права, і коли світ визнає Україну демократичною країною, а не країною з обмеженою демократією, що є зараз»,- сказав він, відповідаючи на запитання, за яких умов він готовий повернутися до України. Б.ДАНИЛИШИН хоче, щоб це сталося найближчим часом.

Він вважає, що вже час закінчити з «переслідуваннями і кримінальними справами і поставити все в нормальне русло нормальної співпраці і думати про Україну, а не про якусь помсту для тих чи інших осіб».

На переконання Б.ДАНИЛИШИНА, нинішня влада в Україні багато програла у тому, що розпочала політичні репресії проти своїх колишніх опонентів. «Крім того, що був порушений так званий баланс еліт, влада втягнула себе у цілу низку проблем, які доведеться вирішувати ще не один рік. Крім того, вони загнала себе у глухий кут, із якого я не бачу виходу»,- сказав він.

«Тому якщо Президент Віктор Федорович ЯНУКОВИЧ бачить себе Президентом усієї України, а не тільки однієї частини, яка проголосувала за нього, я думаю, що пора вже реально оцінити ситуацію, формувати національний консенсус, чи у формі круглого столу, чи зборів політичних партій, і думати про Україну майбутнього», - додав Б.ДАНИЛИШИН.

Відповідаючи на запитання, чи готовий він особисто піти на такий діалог із нинішньою владою, незважаючи на репресії проти опозиції, Б.ДАНИЛИШИН відповів: «Я думаю, за певних умов. Ми не хочемо бачити половину України. Ми хочемо бачити єдину суверенну Україну».

Він також повідомив, що так само, як і біженці минулих поколінь, намагається в Чехії поєднувати і політичну, і наукову діяльність. «Я пишу книжки, читаю лекції, працюю з багатьма політиками, членами Європейського парламенту, представниками багатьох політичних сил різних країн. Тому цей чеський період – це період самовдосконалення, самоорганізації, підготовки до нових дій, які будуть уже в межах України», - додав він.

Б.ДАНИЛИШИН також зазначив, що наскільки йому відомо, зараз у різних країнах Європи вже 12 осіб, відомих колишніх і теперішніх з України, подали заявки на систему міжнародного захисту.

Як повідомляв УНІАН, у січні 2011 року Чехія надала політичний притулок колишньому міністру економіки в уряді Ю.ТИМОШЕНКО Богдану ДАНИЛИШИНУ, стосовно якого в Україні було порушено кримінальну справу про завдання матеріальної шкоди державі. Б.ДАНИЛИШИНА було оголошено в міжнародний розшук за лінією Інтерполу.