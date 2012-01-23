Турчинов обіцяє, що до кінця лютого опозиція поділить округи

Перший заступник лідера партії "Батьківщини" Олександр ТУРЧИНОВ обіцяє, що до кінця лютого опозиційні сили розподілять між собою округи, в яких висуватимуть мажоритарників.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час прес-конференції.

За його словами, зараз іде дуже активна робота Комітету опору диктатурі щодо формування позиції відносно єдиного списку мажоритарників. “Визначаються загальні пропорції всіх учасників КОД і в межах цього почнеться прив`язка округів”, - сказав О.ТУРЧИНОВ, зауваживши, що округи розподілятимуться залежно від рейтингу кожної політичної сили та її підтримки в регіонах.

"Цей процес розпочався, і я сподіваюся, що протягом січня-лютого ми принципи, що стосуються формату, пропорцій та регіональних прив’язок, завершимо", - сказав О.ТУРЧИНОВ.