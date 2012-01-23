До Тимошенко приходили слідчі СБУ

Слідчі Служби безпеки України сьогодні проводили слідчі дії із засудженою екс-прем’єр-міністром України Юлією ТИМОШЕНКО, яка утримується в Качанівській виправній колонії Харкова.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам начальник Качанівської виправної колонії Іван ПЕРВУШКІН.

«Слідчі дії проходять, сьогодні були слідчі», - сказав він.

І.ПЕРВУШКІН зауважив, що слідчі дії проходили без адвоката Ю.ТИМОШЕНКО та тривали близько 20 хвилин. При цьому він не назвав, які саме слідчі дії проводилися та у якій кримінальній справі. «Я не знаю, це питайте у слідчого управління СБУ», - сказав начальник колонії.

Як повідомляв УНІАН, 20 січня слідчий відділ Управління Служби безпеки України у Харківській області завершив розслідування кримінальної справи за обвинуваченням Ю.ТИМОШЕНКО у запровадженні корпорацією «Єдині енергетичні системи України» фінансової схеми приховування валютної виручки з використанням підконтрольних офшорних компаній.

Зокрема, йдеться про справу за обвинуваченням Ю.ТИМОШЕНКО в організації ухилення від сплати податків на загальну суму понад 4,7 млн. грн., розкрадання та замаху на розкрадання бюджетних коштів шляхом незаконного відшкодування понад 25 млн. грн. податку на додану вартість, службового підроблення та в ухиленні від сплати 681 тис. грн. прибуткового податку.

У зазначеній кримінальній справі органами прокуратури заявлено цивільний позов з метою забезпечення відшкодування завданих державі збитків.

В СБУ зауважили, що за епізодами вчинення інших злочинів, а саме організації ухилення від сплати понад 10 млн. грн. податків та замаху на розтрату чужого майна – коштів державного бюджету у сумі 405, 5 млн. дол., розслідування триває.