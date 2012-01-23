Робітники скаржаться Януковичу на свавілля чиновників (відкритий лист)

Колишні працівники ПАТ «Запорізький завод феросплавів», яких було звільнено у зв`язку із зупинкою частини виробничих потужностей підприємства, просять Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА допомогти з вирішенням питання про передачу заводу підстанції «Ф-2».

Про це йдеться у відкритому листі колишніх працівників ЗЗФ, переданому до Адміністрації Президента України 19 січня.

Автори листа, текст якого має у своєму розпорядженні УНІАН, зазначають, що звернутися до Президента їх змусило свавілля чиновників.

«Ми залишилися без роботи унаслідок зниження виробництва на нашому заводі, яке відбулося після відмови у роботі підприємства за першим класом споживання електроенергії. Вихід можна було знайти, можна було передати в оренду або продати заводу підстанцію «Ф-2», і тим самим зберегти 1400 робочих місць. Але чиновники і в Міненерговугілля і НАК «ЕКУ» не захотіли ухвалювати таке рішення, і нас викинули на вулицю. Неодноразово ми писали в усі інстанції: і в Кабінет міністрів, і в Міненерговугілля, і в НАК «ЕКУ», приїжджали до Києва, зустрічалися з міністром Юрієм БОЙКОМ, його заступником Сергієм ЧЕХОМ, Петром ОМЕЛЯНОВСЬКИМ. Але далі за слова справа не пішла, тоді ми письмово звернулися до Вас. І Ви дали доручення вирішити позитивно це питання», - йдеться у листі.

У зверненні наголошується, що наприкінці грудня 2011 року міністр енергетики і вугільної промисловості Ю.БОЙКО і його заступник С.ЧЕХ пообіцяли упродовж двох – двох з половиною місяців вирішити питання передачі заводу підстанції.

«Проте 17 січня пан ЧЕХ заявив, що не володіє ситуацією з цього питання, а 18.01 керівник одного з департаментів “ЕКУ” Олександр БЕЛЕЦЬ повідомив, що хоча НАК “ЕКУ” і не заперечує проти продажу підстанції “Ф-2” ЗЗФ, але сама цю проблему не вирішує. Питання продажу або передачі в оренду підстанції може вирішити тільки “Запоріжжяобленерго”, і що до завершення приватизації “Запоріжжяобленерго”, яка проводиться зараз і триватиме все перше півріччя поточного року, ні про який продаж майна компанії не може бути й мови. Це говорить про те, що чиновники у черговий раз не хочуть вирішувати питання простих людей. Просимо Вас, як гаранта Конституції, вживіть заходи, покарайте недбайливих чиновників, які не виконали Вашу пряму вказівку. Допоможіть з вирішенням питання з передачі заводу підстанції. Ми хочемо працювати і одержувати гідну зарплату», - пишуть автори листа.

У листі також наводяться цифри втрат, яких зазнав держбюджет у зв`язку з ненаданням ЗЗФ 1 класу споживання електроенергії: вартість неспожитої електроенергії - 908 млн. 266 тис. грн. з ПДВ (за ціною 1 кл.); міський бюджет Запоріжжя недоотримав 10 млн. 584 тис. грн. за рік; зниження відрахувань до Пенсійного фонду (ЕСВ) - 37 млн. 862 грн; виплати з бюджету звільненим працівникам – 29 млн. 120 тис. грн. (допомога); загальне зниження платежів - 985 млн. 832 тис. грн. При цьому в листі наголошується, що збільшення надходжень від різниці ціни електроенергії між 1-м і 2-м класом становило лише 277 млн. 759 тис. грн. У результаті, на думку авторів листа, чистий збиток української економіки склав 708 млн. 73 тис. грн.