У МОЗ думають, що милиці Тимошенко не допоможуть

Для ефективного лікування засудженої екс-прем’єр-міністр України Юлії ТИМОШЕНКО необхідно проводити процедури лікувального масажу та лікувальної фізкультури.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам сказала заступник голови комісії лікарів МОЗ України, заступник начальника Головного управління охорони здоров’я Харківської облдержадміністрації Галина СІРОШТАН.

Вона підкреслила, що лікарі Міністерства охорони здоров’я України не рекомендують Ю.ТИМОШЕНКО милиці або ходунці, зважаючи на тривалий період її перебування на постільному режимі.

«Наші спеціалісти рекомендують Юлії Володимирівні розширити обсяг руху, тому що через тривалий період перебування її в ліжку не рекомендується використовувати ні милиці, ні ходунки. Якраз навпаки потрібно більше процедур лікувального масажу і більше процедур лікувальної фізкультури», - сказала Г.СІРОШТАН.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні начальник Качанівської виправної колонії Харкова Іван ПЕРВУШКІН, говорячи про дані відеоспостереження, яке цілодобово ведеться у камері Ю.ТИМОШЕНКО, підтвердив журналістам інформацію, що екс-прем’єр пересувається по камері з допомогою своєї співкамерниці.