«Газель» врізалася у рейсовий автобус: четверо травмованих

Сьогодні в місті Полтава на перехресті вулиць Половки і Великотирновська в результаті зіткнення мікроавтобуса з рейсовим автобусом травмовано четверо пасажирів.

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв`язків із громадськістю УМВС України в Полтавській області.

За їхніми даними, 47-річний водій «Газелі», рухаючись по вулиці Половки, не поступився дорогою, як того вимагають правила, і проїхав на забороняючий сигнал світлофора. Далі, не впоравшись з керуванням на слизькій дорозі, допустив зіткнення з автобусом «МАН» під керуванням 45-річного водія, який рухався по кільцевому маршруту. На момент ДТП в автобусі «МАН» перебували 10 осіб, із них ніхто не постраждав.

Разом із тим травми отримали четверо пасажирів, які були в «Газелі». Трьох жінок віком 74, 84, 86 років і 79-річного чоловіка з місця події доставлено машинами «швидкої допомоги» до лікарні. Водій мікроавтобуса не постраждав.