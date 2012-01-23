Попов: висотних забудов в історичному центрі Києва не буде
Запитали про Андріївський узвіз
Голова Київської міської державної адміністрації Олександр ПОПОВ запевняє, що на Андріївському узвозі не споруджуватимуть багатоповерхові будинки.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в інтерв’ю журналістам на прохання підтвердити чи спростувати заяви громадських організацій про наміри побудувати під час реконструкції Андріївського узвозу багатоповерхівки.
«Ми не будемо будувати нічого без узгодження з громадськістю міста. Тим більше, в таких історичних центрах, як Андріївський узвіз. Я на сьогоднішній день можу сказати, що в нас немає на сьогодні таких планів, перспектив, і ми їх навіть не розглядаємо щодо висотної забудови в цих історичних місцях», - зазначив О.ПОПОВ.
За його словами, у Генеральному плані розвитку столиці на період до 2025 року необхідно передбачити норму про те, що в історичній частині міста нові будівлі не можуть бути вищими за вже існуючі.
О.ПОПОВ підкреслив, що забудова історичних місць у Києві затверджуватиметься громадськістю, адже саме на цей шлях зараз виходить міська влада.
Як повідомляв УНІАН, представники громадськості висловлювали стурбованість можливим будівництвом нових багатоповерхових будинків на Андріївському узвозі в Києві під приводом «реконструкції».
У свою чергу, художники побоювалися, що під приводом реконструкції вулиці і будівель, які на ній розміщені, їх виселять з приміщень, які вони займають вже протягом тривалого часу.
16 січня головний архітектор Києва Сергій ЦЕЛОВАЛЬНИК запевнив, що під час реконструкції Андріївського узвозу в Києві не споруджуватиметься жодна будівля.
Реконструкцію Андріївського узвозу планується завершити до проведення Євро-2012. Передбачалися роботи з перекладання інженерних мереж, перекладання бруківки і зміни покриття тротуарів на узвозі з пониженням їх рівня, ремонт фасадів будинків тощо. Голова КМДА О.ПОПОВ заявляв, що на реконструкцію Андріївського спуску необхідно близько 150 млн. грн.