Попов: висотних забудов в історичному центрі Києва не буде

Голова Київської міської державної адміністрації Олександр ПОПОВ запевняє, що на Андріївському узвозі не споруджуватимуть багатоповерхові будинки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в інтерв’ю журналістам на прохання підтвердити чи спростувати заяви громадських організацій про наміри побудувати під час реконструкції Андріївського узвозу багатоповерхівки.

«Ми не будемо будувати нічого без узгодження з громадськістю міста. Тим більше, в таких історичних центрах, як Андріївський узвіз. Я на сьогоднішній день можу сказати, що в нас немає на сьогодні таких планів, перспектив, і ми їх навіть не розглядаємо щодо висотної забудови в цих історичних місцях», - зазначив О.ПОПОВ.

За його словами, у Генеральному плані розвитку столиці на період до 2025 року необхідно передбачити норму про те, що в історичній частині міста нові будівлі не можуть бути вищими за вже існуючі.

О.ПОПОВ підкреслив, що забудова історичних місць у Києві затверджуватиметься громадськістю, адже саме на цей шлях зараз виходить міська влада.

Як повідомляв УНІАН, представники громадськості висловлювали стурбованість можливим будівництвом нових багатоповерхових будинків на Андріївському узвозі в Києві під приводом «реконструкції».

У свою чергу, художники побоювалися, що під приводом реконструкції вулиці і будівель, які на ній розміщені, їх виселять з приміщень, які вони займають вже протягом тривалого часу.

16 січня головний архітектор Києва Сергій ЦЕЛОВАЛЬНИК запевнив, що під час реконструкції Андріївського узвозу в Києві не споруджуватиметься жодна будівля.

Реконструкцію Андріївського узвозу планується завершити до проведення Євро-2012. Передбачалися роботи з перекладання інженерних мереж, перекладання бруківки і зміни покриття тротуарів на узвозі з пониженням їх рівня, ремонт фасадів будинків тощо. Голова КМДА О.ПОПОВ заявляв, що на реконструкцію Андріївського спуску необхідно близько 150 млн. грн.