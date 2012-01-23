Зюганов спить і бачить Україну в ЄЕП

Кандидат у Президенти Росії, лідер КПРФ Геннадій ЗЮГАНОВ обіцяє росіянам створення ЄЕП за участю України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться в його виборчій програмі в розділі «Створення нового Союзу братських народів».

«Я зроблю все можливе для прискореного зближення країн, що входили до складу СРСР. Формуватиметься єдиний економічний простір Росії, Білорусі, України і Казахстану. Ми забезпечимо створення міцної Союзної держави Білорусі і Росії», - сказано в документі.

Також наголошується, що після руйнування СРСР іде новий переділ світу – «захоплення природних ресурсів і ринків збуту з насадженням прозахідних режимів».

Г.ЗЮГАНОВ переконаний, що США ведуть кілька «загарбницьких воєн». Вашингтонський проект «Великого Близького Сходу» - лише частина планів світового панування, зазначив він.

На його думку, Росії потрібен щит від будь-якої агресії.

Він підкреслив, що офіційна Москва так і не виробила заходи протидії НАТО. «Ганьбою стала фактична згода Росії на вторгнення до Лівії. Ратифіковано договір СНО-3, що маскує розгорнуту США гонку озброєнь. Оборонний потенціал нашої країни прискорено руйнується», - вважає він.

«Нові пріоритети зовнішньої політики будуть спрямовані на встановлення справедливих відносин на світовій арені, на розширення кількості союзників і постійних партнерів Росії. Ми спрямуємо зусилля на підвищення ролі ООН, утвердження багатополярного світу, обмеження впливу НАТО. Наші співвітчизники за кордоном одержать надійний захист», - обіцяє Г.ЗЮГАНОВ.

Окремим пунктом відмічено «відродження» Російської армії.

Звертаючись до росіян, він також зазначив, що за останні 20 років Росія зазнала величезних втрат.

«Країна вимирає. Немає в ній куточка без загиблих сіл. Немає міста без занапащених підприємств. Рівень життя більшості громадян падає. Науково-технічне відставання набуло загрозливого характеру. Упущені унікальні можливості. Нам належить розпочати прискорений підйом або опинитися на самому дні», - наголошується в програмі.