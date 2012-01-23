Єфремов: Опозиція завдає великої шкоди Україні

"Думаю, що наступним кроком Кожем’якіна і Мартиненка буде звернення до Парламентської Асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) з проханням позбавити Україну членства у Асамблеї". Так Голова фракції Партії регіонів Олександр Єфремов у ексклюзивному коментарі агентству Українські національні новинивідреагував на звернення опозиції до ПАРЄ про позбавлення повноважень української делегації.

"Стільки ненависті, шкоди, яку завдає нині опозиція, Україні не приносили навіть люті вороги", - зазначив О.Єфремов.

Парламентарій навів цитату із творчості Тараса Шевченка, стосовно даної ситуації: "Не так тії вороги, як добрії люди - і окрадуть, жалкуючи, плачучи, осудять…".

"Партія Регіонів вважає, що опозиція завдає великої шкоди Україні", - додав О.Єфремов.

"Українські національні новини" нагадують, що за повідомленнями ЗМІ, 8 січня до президента ПАРЄ Мевлюта Чавушоглу надійшов лист за підписом голови фракції БЮТ Андрія Кожем’якіна та голови фракції НУНС Миколи Мартиненка, в якому вони просять президента ПАРЄ поставити в порядок денний питання щодо позбавлення української делегації повноважень представляти Україну в ПАРЄ.