Вовк не зглянувся над Іващенком

Печерський районний суд Києва вкотре не знайшов підстав для зміни запобіжного заходу з арешту на підписку про невиїзд колишньому т.в.о міністра оборони України Валерію ІВАЩЕНКУ, який обвинувачується в незаконному підписанні проекту плану санації Феодосійського судно-механічного заводу.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідну ухвалу сьогодні оголосив головуючий в судовому процесі суддя Сергій ВОВК, відмовивши таким чином в задоволенні клопотання адвокатів В.ІВАЩЕНКА в зміні їхньому підзахисному запобіжного заходу.

Як зазначається в рішенні суду, при обранні В.ІВАЩЕНКУ міри запобіжного заходу судом уважно були вивчені та перевірені матеріали та обставини справи. Крім того, суд зазначив, що медично-санітарне забезпечення спецконтингенту покладене на Державну пенітенціарну службу, а обов’язки щодо забезпечення стану здоров’я осіб, які тримаються під вартою, покладається на керівництво слідчого ізолятору.

«Отже, суд не може перебирати на себе невластиві повноваження, і тому вважає клопотання адвокатів В.ІВАЩЕНКА безпідставним і таким, що не підлягає задоволенню», - зазначається в судовому рішенні.

Довідка УНІАН. Головним управлінням військових прокуратур Генеральної прокуратури України 20 серпня 2010 року було порушено кримінальну справу за звинуваченням В.ІВАЩЕНКА у зловживанні службовим становищем при підписанні плану санації держпідприємства Міноборони “Феодосійський судно-механічний завод".

В.ІВАЩЕНКА було затримано у серпні 2010 року. Йому був обраний запобіжний захід – взяття під варту.

За час перебування у СІЗО стан здоров`я В.ІВАЩЕНКА погіршився, проте суд відмовляє екс-керівнику Міноборони у звільненні з-під варти для лікування.

Сьогодні, 23 січня, адвокат В.ІВАЩЕНКА Борис НЕЧИПОРЕНКО повідомив, що під час нещодавнього обстеження В.ІВАЩЕНКА лікарі виявили у нього атрофію м’язів, що прогресує.

«Ми наполягаємо на заміні В.ІВАЩЕНКУ запобіжного заходу на підписку про невиїзд, оскільки виникли вагомі обставини – стан здоров’я ІВАЩЕНКА викликає велике занепокоєння не лише у захисту, але й у лікарів, які його обстежували вже увосьме… Зокрема, медики наголосили, що у порівнянні з попередніми оглядами, стан здоров’я ІВАЩЕНКА погіршився, зокрема наростає ступінь атрофії м’язів, і без стаціонарного лікування із застосуванням лише медикаментів ефекту лікування не досягти», - зазначив Б.НЕЧИПОРЕНКО.