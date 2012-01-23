Пікетувати Азарова прийдуть коти й собаки

У соціальній мережі Facebook оголошено акцію на захист безпритульних тварин "Stop it!". Її учасники мають намір привести із собою котів та собак під будівлю Кабінету міністрів України, аби разом закликати високопосадовців зупинити та унеможливити вбивства звірів.

Зокрема, як повідомили Gazeta.ua у Національному екологічному центрі України, активісти закликали всіх громадян, "небайдужих до болю та страждань невинних живих істот", прийти 25 січня на 9.30 до будівлі Кабміну у Києві та висунути свої вимоги для припиненню зоогеноциду.

"Жорстоке ставлення до безпритульних собак та котів в Україні вже стало чорною візитівкою нашої країни. Європейські та світові ЗМІ регулярно поширюють інформацію про те, якими варварськими методами вирішується проблема безпритульних тварин в найбільшій європейській державі: отрута та пересувні крематорії замість утримання в притулках та стерилізації - методів, прийнятних у цивілізованому світі", - зауважили громадські діячі.

Вони запевнили, що в Європі ширяться акції з висловленням обурення тим, що відбувається в Україні, й вимогами вжити до неї міжнародних санкцій.

"Однак, всупереч позиції світової громадськості, українська влада сьогодні зухвало намагається піти "ще далі" й законодавчо легалізувати масове вбивство. Такі дії здатні остаточно перекреслити залишки позитивного іміджу України у світі і поставити нашу країну в один ряд з країнами найдикунських режимів", - наголосили активісти.