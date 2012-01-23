Москаль упевнений, що СБУ очолить «донецький»
Кандидату відбілюють "пелюшки"?
Народний депутат України, колишній заступник голови Служби безпеки України Геннадій МОСКАЛЬ впевнений, що СБУ очолить виходець із Донецького регіону.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні в Донецьку на прес-конференції.
Г.МОСКАЛЬ вважає, що Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ поки не призначатиме голову СБУ, а зачекає до 9 лютого, коли почне працювати парламент.
На думку депутата, оголошувати раніше ім`я кандидата на цю посаду недоцільно, оскільки призначенцю «до цього часу промиють усе – знайдуть усе: з коляски, з пелюшок...».
Прогнозуючи, хто ж очолить Службу безпеки України, Г.МОСКАЛЬ сказав: «Хто буде? Думаю, що буде той, хто наближений до Президента. Ну явно, що за межі Донецька ця посада не потрапить, можете в цьому не сумніватися».
Як повідомляв УНІАН, 18 січня 2012 року Президент призначив Валерія ХОРОШКОВСЬКОГО міністром фінансів, звільнивши його з посади голови СБУ.
19 січня В.ЯНУКОВИЧ підписав указ про призначення тимчасово виконуючим обов`язки голови СБУ Володимира РОКИТСЬКОГО.