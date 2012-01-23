ПАРЄ ламатиме голову над повноваженнями української делегації

Комітет з питань правил процедури, імунітету та інституційних справ Парламентської Асамблеї Ради Європи завтра, 24 січня, визначиться щодо повноважень української делегації в ПАРЄ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це українським журналістам в Страсбурзі повідомив голова Комітету, депутат з Литви Ежідіус ВАРЕЙКІС.

“Ми вивчимо це завтра, і якщо нам потрібно буде написати доповідь, ми також зробимо це найближчим часом і передамо на розгляд сесії”, - сказав він.

Голова Комітету наголосив, що підготовка доповіді може бути потрібна у випадку, якщо Комітет схвалить рішення про необхідність призупинити повноваження української делегації.

Він нагадав, що проблема на сьогодні стосується того, як представлена опозиція у складі української делегації в ПАРЄ.

“Є три члени делегації, які записані як представники Блоку Тимошенко, однак вони не є більше членами цієї партії”, - сказав Е.ВАРЕЙКІС.

За його словами, це стосується депутатів Володимира ПИЛИПЕНКА, Валерія ПИСАРЕНКА та Олександра ФЕЛЬДМАНА.

Депутат Верховної Ради України від БЮТ, член делегації в ПАРЄ Сергій СОБОЛЄВ заявив у розмові з кореспондентом УНІАН, що представники опозиції просили спікера парламенту Володимира ЛИТВИНА, який має це робити, замінити цих членів делегації ще минулого року, однак це так і не було зроблено.

“Була схожа ситуація по Вірменії минулого року, вони (члени ПАРЄ – УНІАН) пішли на те, що оскільки не виконав спікер, вони призупинили повноваження всієї делегації Вірменії, поки не подали нове прізвище цієї жіночки з опозиції”, - нагадав С.СОБОЛЄВ.

У свою чергу голова української делегації в ПАРЄ Іван ПОПЕСКУ заявив УНІАН, що не бачить підстав для позбавлення української делегації повноважень.

“Я вважаю, що Комітет має визнати повноваження делегації”, - сказав депутат.

За його словами, навіть при застосуванні математичної формули розділення кількості членів Верховної Ради (450) на кількість основних місць в делегації в ПАРЄ (12), виходить, що один депутат в делегації України в ПАРЄ має представляти 37,5 депутатів Верховної Ради. При цьому БЮТ, який має на сьогодні 101-102 депутати, представлений трьома депутатами – Сергієм СОБОЛЄВИМ, Оленою БОНДАРЕНКО та Костянтином ЖЕВАГО, - що більше, ніж їх нинішня квота в 2,7 постійних члена делегації в ПАРЄ.

І.ПОПЕСКУ також висловив думку, що питання повноважень української делегації було піднято навмисно.

“Просто це був хід для того, щоб ми замість того, щоб займатися переговорами з доповідачами, обговоренням поправок, займалися б цими технічними питаннями”, - сказав депутат.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні під час відкриття сесії ПАРЄ група Європейської народної партії поставила під сумнів повноваження української делегації. Питання передано на розгляд Комітету з питань правил процедури, імунітету та інституційних справ.