У НУ-НС прогнозують, що до осені «тушки» різко подорожчають

Народний депутат України (фракція Наша Україна - Народна самооборона) Геннадій МОСКАЛЬ прогнозує, що у парламенті нового скликання, сформованому за підсумками виборів 2012 року, ціна депутатів-«тушок» – перебіжчиків до фракції Партії регіонів – зросте до 4-5 млн. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це депутат заявив сьогодні на прес-конференції у Донецьку.

За словами Г.МОСКАЛЯ, ще недавно у Верховній Раді фракція Партії регіонів «скуповувала недорого» до своїх лав депутатів з опозиційних партій.

«Брали бізнесмена із парламентської більшості, зводили його із «тушкою» і змушували йому платити... Тоді ще дешево купували – по одному мільйону, по одному мільйону 200 тисяч (гривень)», – розповів депутат.

Однак, на його переконання, в майбутньому парламенті у Партії регіонів уже не буде більшості, а президент України Віктор ЯНУКОВИЧ не зможе працювати з опозиційно налаштованою Верховною Радою, тому «депутатів почнуть купувати, і вже дорого».

«Нинішній президент не буде працювати з опозиційним парламентом – не зможе. А правляча партія не набере більшості, це – однозначно. Тому буде скуп депутатів, але вже за більшою ціною. Тому що опозиційні партії просіють свої лави, оскільки можна дискредитувати саму опозиційну партію, якщо знову побіжать (депутати - УНІАН) від опозиції до влади... Тому, думаю, що ціни будуть рости за «тушку» до 3, до 4, будуть давати і 5 мільйонів (гривень)», – заявив Г.МОСКАЛЬ.