На пам'ятник Шухевичу бюджетних коштів не буде

23:49, 23 січня 2012
Політика
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Коментує мер Тернополя

У Тернополі встановлять пам’ятник головнокомандувачу Української повстанської армії Роману Шухевичу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міський голова Сергій НАДАЛ повідомив сьогодні на прес-конференції.

За його словами, з відповідним клопотанням до мерії звернулися представники Конгресу українських націоналістів.

«Ми – за встановлення такого пам’ятника. Наразі створено оргкомітет, який визначить місце для нього, адже це має бути людне місце, гідне величі такої історичної постаті, я герой України Роман Шухевич. Згодом це місце ще має ще затвердити архітектурна рада», – зазначив С.НАДАЛ.

Він додав, що на пам’ятник провіднику УПА кошти з міського бюджету не виділятимуть.

«Я вважаю, що цього року взагалі недоцільно витрачати кошти з бюджету на пам’ятники. Їх потрібно встановлювати за кошти жертводавців та з допомогою членів громадських організацій», – сказав С.НАДАЛ.

Він також повідомив, що вартість пам’ятника Незалежності, який невдовзі планують встановити на Театральному майдані, разом із монтажем становить 1,3 млн. грн.

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