Гриценко: Янукович не звільнить Тимошенко навіть за рішенням Євросуду

Президент Віктор Янукович не сприятиме звільненню екс-прем`єра Юлії Тимошенко і екс-міністра Юрія Луценка навіть після рішення Європейського суду з прав людини.

Про це заявив лідер партії Анатолій Гриценко в ефірі 5 каналу.

Відповідаючи на питання, чи сприятиме президент звільненню Тимошенко і Луценка, він зазначив: "Я не думаю, що він прийме рішення випустити. І не думаю, що Європейський суд тут натисне".

"Натиснути міг би народ, якби він вийшов захищати. Якби хоча б третина з тої півмільйонної партії "Батьківщини" вийшла… Оскільки не виходять, значить планів випустити немає", - вважає депутат.

Українська правда