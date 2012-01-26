Янукович велів знайти 100 авторитетних українців, які ще не при владі

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав Указ “Питання формування та організації діяльності Конституційної асамблеї”.

Даний указ розміщений на офіційному сайті глави держави.

Даним указом схвалено “підготовлену на основі напрацювань Науково-експертної групи з підготовки Конституційної асамблеї та рекомендацій Європейської комісії «За демократію через право» (Венеціанська комісія) Концепцію формування та організації діяльності Конституційної асамблеї”.

Відповідно до указу, до 16 квітня 2012 року мають бути подані пропозиції щодо кандидатур до персонального складу Конституційної асамблеї.

В Концепції зазначається, що “нині необхідність оновлення Конституції України здебільшого сприймається політичними силами та суспільством в Україні”. Також зазначається, що Конституційна асамблея є спеціальним допоміжним органом, головною метою створення та діяльності якого є підготовка законопроекту про внесення змін до Конституції України.

Серед основних завдань Конституційної асамблеї є, зокрема, підготовка на основі Концепції внесення змін до Конституції України законопроекту (законопроектів) про внесення змін до Конституції та його попереднє схвалення; організація громадського, а також фахового, в тому числі за участю міжнародних експертів, зокрема, Європейської комісії «За демократію через право» (Венеціанська комісія), обговорення законопроекту (законопроектів) про внесення змін до Конституції України.

Відповідно до указу, Конституційна асамблея створюється у складі 100 осіб із числа громадян України, які “мають відповідну фахову підготовку та досвід роботи у сфері державотворення і правотворення, мають авторитет у суспільстві та, як правило, не є особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, і включаються до складу Конституційної асамблеї за згодою”, а члени Конституційної асамблеї працюють на громадських засадах.

В Концепції передбачено, що доцільно, щоб не менше половини від її складу становили вчені-конституціоналісти та інші фахівці в галузі права. Крім того, пропозиції щодо третини кандидатур персонального складу Конституційної асамблеї (34 особи), схвалені більшістю голосів від загального складу Науково-експертної групи, вносяться Президентові України. А пропозиції щодо двох третин від персонального складу Конституційної асамблеї (66 осіб) вносяться Президентові України рядом суб’єктів. Зокрема, 14 кандидатур має запропонувати Національна академія наук України.

Крім того, кожна фракція та група в парламенті може запропонувати по одній кандидатурі, а також по одній кандидатурі можуть запропонувати ряд політичних партій, що брали участь в останніх виборах Президента України, місцевих виборах, – у разі, якщо кандидати від цих партій (кандидати, включені до виборчих списків усіх місцевих організацій цих партій) отримали підтримку понад 100 тис. голосів виборців. В Концепції зазначені партії: «Фронт Змін», «Сильна Україна», Всеукраїнське об’єднання «Свобода», партія «УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи) Віталія Кличка», Соціалістична партія України, «Єдиний центр» та ряд громадських організацій.

Голова, заступник голови і секретар Конституційної асамблеї призначаються Президентом України за пропозицією Науково-експертної групи.

Пленарні засідання Конституційної асамблеї скликаються головою Конституційної асамблеї за потреби, але не рідше одного разу на квартал.

Пленарні засідання Конституційної асамблеї можуть тривати кілька робочих днів. Рішення Конституційної асамблеї та рішення її комісій приймаються більшістю від їх загального складу, якщо інше не передбачено регламентом Конституційної асамблеї.

Рішення Конституційної асамблеї про схвалення законопроекту (законопроектів) про внесення змін до Конституції приймається не менш як двома третинами від загального складу Конституційної асамблеї.

Організаційне, інформаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Конституційної асамблеї здійснюється Адміністрацією Президента України та Державним управлінням справами.

Фінансування діяльності Конституційної асамблеї здійснюється за рахунок коштів державного бюджету України.