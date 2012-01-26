Газпром: добовий відбір газу Україною почав помітно збільшуватися

Україна відбирає газ відповідно до контракту, незважаючи на заяви про зниження обсягів закупівлі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив офіційний представник ВАТ «Газпром» Сергій КУПРІЯНОВ.

«Україна продовжує робити чергові заяви про те, що споживання російського газу скорочується і обсяг імпорту цього року не перевищить 27 млрд. куб. м. Але фактичні дані говорять абсолютно про протилежне», - сказав С.КУПРІЯНОВ.

За його словами, останнім часом добовий відбір газу «Нафтогазом України», навпаки, почав помітно збільшуватися і зараз становить близько 115 млн. куб. м.

«Такі темпи відбору відповідають зобов`язанням «бери або плати» від річної контрактної кількості в 52 млрд. куб. м, і в річному обрахуванні це становить мінімальну річну кількість на 2012 рік – 41,6 млрд. куб. м», – заявив С.КУПРІЯНОВ.

Як повідомляв УНІАН, раніше міністр енергетики і вугільної промисловості України Юрій БОЙКО повідомив, що Україна має намір знизити закупівлю російського газу у 2012 році з передбачених контрактом 52 мільярдів кубометрів газу до 27 мільярдів кубометрів.

11 січня голова "Газпрому" Олексій МІЛЛЕР заявив, що українська сторона повинна була домовитися з Російською Федерацією про зниження обсягів закупівлі газу за півроку до настання контрактного періоду.

Після цього «Нафтогаз України» заявив, що заздалегідь попередив ВАТ «Газпром» про скорочення обсягів закупівлі газу у 2012 році. За даними компанії, чинним контрактом купівлі-продажу природного газу в 2009-2019 рр. від 19.01.2009 між НАК «Нафтогаз України» і ВАТ «Газпром» передбачено можливість змінювати щорічний обсяг поставок газу.

Відповідно до положень контракту і у визначені ним терміни, НАК «Нафтогаз України» надіслав на адресу ВАТ «Газпром» близько десяти листів з проханням узгодити поставки природного газу до України у 2012 році в обсязі 27 млрд. кубометрів, які компанія зобов`язується відібрати і сплатити згідно з чинним контрактом.

Водночас, 12 січня «Газпром» заявив, що Україна не порушувала питання про зміну контрактного обсягу поставок газу на 2012 рік.

24 січня в ексклюзивному інтерв`ю для спільного проекту New York Times News Service & Syndicate і «Сегодня Мультимедиа» - альманах «Україна і світ-2012. Глобальний порядок денний» Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявив, що Україна продовжить працювати над збільшенням власного видобутку енергоносіїв і шукатиме альтернативу російському газу.

*** За інформацією Українського гідрометцентру, до 4 лютого в країні будуть сильні морози.