Луценко відпустив шпильку у бік прокуратури

На сьогоднішнє засідання Печерського районного суду Києва у справі екс-міністра внутрішніх справ України Юрія ЛУЦЕНКА через хворобу не з’явилися інші підсудні: колишні співробітники Департаменту оперативної служби МВС України Олег ПАВЛЕНОВ і Володимир ТАРАСЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на початку сьогоднішнього засідання суду повідомили адвокати О.ПАВЛЕНОВА і В.ТАРАСЕНКА. Захисники надали суду відповідні медичні довідки щодо стану здоров’я їхніх підзахисних й у зв’язку з цим заявили клопотання про відкладення судового засідання.

За словами адвоката О.ПАВЛЕНОВА, його підзахисний практично не може самостійно пересуватися.

У свою чергу Ю.ЛУЦЕНКО вигукнув: «Зараз прокуратура надішле фахівців - «неотложку прокуратури» - і буде пересуватися».

Представники державного обвинувачення та інші захисники погодилися, що без підсудних продовжувати слухання справи неможливо.

При цьому Ю.ЛУЦЕНКО підкреслив: «У нормальному суді слухати справу без підсудних не можна, але цей суд і без того порушує права підсудних. Якщо підсудні не мають права ставити питання свідкам, навіщо вони тут потрібні? Навіщо свідки потрібні? Я думаю, що цей суд може слухати справу і без свідків, і без підсудних, і взагалі його вже можна закривати».

Заслухавши думки сторін – учасниць процесу – суд пішов до нарадчої кімнати для прийняття рішення за клопотання щодо відкладення засідання через хвороби двох підсудних.