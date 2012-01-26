Добкін до свого дня народження створив робочу групу

Голова Харківської облдержадміністрації Михайло ДОБКІН підписав розпорядження про створення спеціальної робочої групи, яка займатиметься оцінюванням та прийняттям на баланс ОДА подарунків, що він отримуватиме в день свого народження.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сам М.ДОБКІН повідомив вчора журналістам, відповідаючи на запитання про те, як він завтра святкуватиме свій день народження і які очікує отримати подарунки.

«Як законослухняний чиновник, буквально днями я підписав розпорядження про створення робочої групи, яка займатиметься оцінкою тих подарунків, які мені принесуть», - сказав М.ДОБКІН.

За його словами, робоча група буде створена на виконання антикорупційного законодавства. Згідно з чинним законами, зазначив губернатор, отримані подарунки він буде зобов`язаний поставити на баланс облдержадміністрації. «Щоб вони служили не особисто мені, а всім людям, які тут працюють, тому, я гадаю, частина картин, книг або інших подарунків стане власністю обласної державної адміністрації. Я гадаю, що на мене не образяться колеги, тому що я по-іншому чинити не можу, я не хочу закон порушувати», - сказав М.ДОБКІН.

За словами губернатора, у день народження - 26 січня – він працюватиме.

М.ДОБКІН жартома додав, що законодавець «не передбачив відмічати мій день народження на загальнодержавному чи хоча б на регіональному рівні, тому завтра у мене робочий день».

За словами губернатора, зустрічати людей, які прийдуть привітати, і приймати поздоровлення він буде під час обідньої перерви.

Відповідаючи на запитання журналістів, М.ДОБКІН зазначив, що найціннішими для нього подарунками завжди були ті, які своїми руками для нього роблять його діти.

«Найголовніші для мене подарунки - це ті, які своїми руками роблять мої діти. У мене в різних місцях у моєму будинку знаходяться листівки, які вони самі виготовили і написали, старанно виводячи перші літери у своєму житті, вироби з пластиліну або картону, гербарії, які дуже любить робити моя середня дочка і, звичайно ж, малюнки. Це головні подарунки в моєму житті», - сказав М.ДОБКІН.