Луценко підозрює, що суддя робить «дзвінок другу», який бігає по пеньках»

Захист екс-міністра внутрішніх справ України Юрія ЛУЦЕНКА вдруге заявив відвід всьому складу колегії суддів, яка розглядає його кримінальну справу, через небажання суду викликати на допит в суд свідків і прийняття рішення замість цього оголошувати їхні свідчення, надані на досудовому слідстві.

Як передає кореспондент УНІАН, підтримуючи заяву про відвід, адвокат Ю.ЛУЦЕНКА Олексій БАГАНЕЦЬ звернув увагу суду на те, що рішенням Європейського суду з прав людини щодо невід’ємного права підсудного допитати свідків в суді є обов’язковим для виконання на території України.

Крім того, адвокат звернув увагу на роз’яснення Верховного суду України, в якій зазначається, що оголошення свідчень, наданими свідками на досудовому слідстві, можливо лише у випадках, якщо свідок не може прибути в судове засідання через тривалу хворобу, через стихійне лихо, або у зв’язку з переїздом на постійне місце проживання в інші країни.

Крім того, суд не з’ясував причини неявки свідків і не застосував до них в разі необхідності примусового приводу.

Таким чином суд знехтував правом Ю.ЛУЦЕНКА на захист, не надавши йому можливості допитати свідків в суді.

Крім того, О.БАГАНЕЦЬ звернув увагу суду на те, що під час допитів інших свідків неодноразово було з’ясовано наявність елементів фальсифікації показів свідків, їхні заяви про тиск на них на досудовому слідстві, перекручування їхніх свідчень.

У свою чергу, інші представники захисту екс-міністра заявили, що, незважаючи на на обіцянки суду надати їм для ознайомлення заяви свідків, в яких вони вказують на неможливість прибуття до зали засідань, такі заяви, як з’ясувалося, в матеріалах справи відсутні, а отже є великий сумнів, що вони є взагалі.

У свою чергу, підтримуючи заявлений відвід Ю.ЛУЦЕНКО сказав: «Всі 85 свідків, які були допитані у відкритому судовому засіданні повністю відкинули липові фальсифіковані звинувачення. Єдине, що вони підтримали, написане прокуратурою, де вони працюють, чи працювали».

Звертаючись до суддів, Ю.ЛУЦЕНКО поставив риторичне запитання: «Чому заради виконання замовлення, за палке бажання засудити ЛУЦЕНКА опускається в лайно вся країна? Чому заради виконання замовлення державу в цілому всі міжнародні інституції оголосять не правовою?».

«Я розумію, Ваша честь, що виходячи в нарадчу кімнату, у Вас є можливість на «дзвінок другу», який бігає по пеньках (мається на увазі Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ, який на ранковій зарядці в своїй резиденції Межигір’я робить пробіжку по пеньках, вкопаних в землю – УНІАН). Ваша честь, Ви знаєте, що я дуже винахідлива людина, і тому, можу зробити, щоб кожен мій адвокат заявляв постійні відводи кожному з вас і Ви проведете набагато більше часу в нарадчій кімнаті, ніж витратите на допит свідків. Але я на це не піду, я не хочу затягувати процес», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО, звертаючись до головуючого у процесі судді Сергія ВОВКА.

При цьому він порадив йому не дослухатися до порад ззовні і не брати на себе всю відповідальність за втрату іміджу Україною, виконуючи замовлення робити необхідне у «топорно зшитій справі»

«Ваша честь, я хочу Вас захистити, знаючи про тиск, який на Вас чиниться, які гачки в Вас загнали, тому раджу, щоб ви не розглядали цю справу, а прийняли відвід», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

У свою чергу, представники сторони обвинувачення висловили думку, що озвучена адвокатами Ю.ЛУЦЕНКА заява не підлягає задоволенню і просять суд її відхилити.

Наразі колегія суддів пішла до нарадчої кімнати для ухвалення рішення.