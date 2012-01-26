Бережна просить Азарова покарати Лавриновича

Народний депутат України від Партії регіонів Ірина БЕРЕЖНА звинувачує Міністерство юстиції України в навмисному затягуванні ухвалення нового закону про біометричні паспорти.

Про це І.БЕРЕЖНА заявила журналістам, повідомили УНІАН у прес-службі депутата.

За словами І.БЕРЕЖНОЇ, вона вважає, що міністр юстиції України Олександр ЛАВРИНОВИЧ повинен зазнати політичної відповідальності за можливий провал Україною плану щодо лібералізації візового режиму з ЄС. За словами І.БЕРЕЖНОЇ, халатність чиновників Міністерства юстиції України є основною перешкодою на шляху до запровадження безвізового режиму між Україною і ЄС. «За моєю інформацією, на сьогодні Україна більш як на 80% виконала першу фазу плану лібералізації візового режиму, проте подальше просування до результату стоїть під великим знаком питання. Насамперед, через гальмування Міністерством юстиції питання про запровадження біометричних паспортів, що є основною умовою безвізового режиму з ЄС», - заявила І.БЕРЕЖНА.

Народний депутат також вважає, що відповідальні за лібералізацію візового режиму з ЄС відомства повинні прискорити питання прийняття антидискримінаційного законодавства і створити національний антикорупційний орган, що також є умовою подальшого просування до безвізового режиму.

«Щоб прискорити ці процеси, я через ЗМІ хочу звернутися до прем`єр-міністра України Миколи АЗАРОВА з пропозицією винести О.ЛАВРИНОВИЧУ догану за відвертий саботаж у питанні лібералізації візового режиму з ЄС», - сказала І.БЕРЕЖНА.

Депутат наголосила, що «закон про біометричні паспорти був прийнятий парламентом, але саме стараннями міністра юстиції О.ЛАВРИНОВИЧА був ветований Президентом. При цьому Міністерство юстиції затягує (очевидно, навмисно) ухвалення нового закону. А це небезпечне непередбачуваними наслідками, аж до того, що відкине терміни запровадження безвізового режиму з ЄС на багато років».

І.БЕРЕЖНА пропонує прем`єр-міністрові розібратися в цій ситуації і зажадати від міністра юстиції України звіту про виконання Плану дій щодо лібералізації безвізового режиму вже на найближчому засіданні Кабміну.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 23 вересня 2011 року прийняла в цілому Закон "Про документи, що засвідчують особу і підтверджуючих громадянство України".

21 жовтня 2011 року Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ ветував Закон “Про документи, що засвідчують особу і підтверджують громадянство України”, наголошуючи при цьому на порушенні конституційних гарантій і міжнародних стандартів, а також на істотному збільшенні витрат держбюджету й окремих громадян.