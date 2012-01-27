У Сєверодонецьку 1 лютого над мерією піднімуть червоний прапор

Червоний прапор Перемоги піднімуть над будівлею Сєверодонецької міської ради (Луганська область) 1 лютого 2012 року. Про це УНІАН повідомив депутат Сєверодонецької міськради від КПУ Павло КОРЧАГІН.

За його словами, таке рішення одностайно ухвалили депутати в ході сесії, яка відбулася сьогодні, 27 січня 2012 року.

«Я підготував проект рішення про всесвітньо-історичне значення перемоги радянського народу у Великій Вітчизняній війні, яка стала вирішальним фактором у ході Другої світової, й запропонував депутатам підняти Прапор Перемоги в Сєверодонецьку 1 лютого - в день звільнення міста від німецько-фашистських загарбників», – розповів депутат.

Він зазначив, що при ухваленні рішення депутати керувалися ст. 2 Закону України "Про увічнення Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 рр"., а також ст. 25 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні".

«Крім того, депутати рекомендували керівникам підприємств і навчальних закладів міста послідувати їхньому прикладу й встановити Червоний прапор Перемоги поряд із Державним прапором України», – додав П.КОРЧАГІН.