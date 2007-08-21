Гриценко обіцяє скасувати у війську наряд по кухні

До кінця року в українській армії буде відмінено наряд по кухні. Про це сьогодні повідомив журналістам міністр оборони України Анатолій ГРИЦЕНКО в Запоріжжі.

Як передає кореспондент УНІАН, за даними міністра, на сьогодні 170 військових частин вже перейшли на нову систему організації харчування, протягом місяця перейде ще 70 військових частин. До кінця року, запевнив А.ГРИЦЕНКО, у Збройних силах буде нова система організації харчування – “без наряду по кухні, без відволікання наших солдат від їх основних завдань – стрільб та полігонів”.

Як повідомляв УНІАН, за ініціативою А.ГРИЦЕНКА військовим частинам було надано дозвіл заключати з комерційними структурами договір, відповідно до якого вони беруть зобов’язання організовувати весь комплекс харчування солдата, а оборонне відомство сплачує за це.