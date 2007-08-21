Гриценко обіцяє скасувати у війську наряд по кухні
14:47, 21 серпня 2007Політика
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Воякам лишаться стрільби та полігони
|Анатолій ГРИЦЕНКО
Як передає кореспондент УНІАН, за даними міністра, на сьогодні 170 військових частин вже перейшли на нову систему організації харчування, протягом місяця перейде ще 70 військових частин. До кінця року, запевнив А.ГРИЦЕНКО, у Збройних силах буде нова система організації харчування – “без наряду по кухні, без відволікання наших солдат від їх основних завдань – стрільб та полігонів”.
Як повідомляв УНІАН, за ініціативою А.ГРИЦЕНКА військовим частинам було надано дозвіл заключати з комерційними структурами договір, відповідно до якого вони беруть зобов’язання організовувати весь комплекс харчування солдата, а оборонне відомство сплачує за це.
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