Ющенко про найбільшу загрозу для української державності

Сьогодні найбільшою загрозою для української державності, як і в часи Української народної республіки, є загроза внутрішнього розбрату.

Про це заявив лідер партії «Наша Україна», Президент України (2005-2010) Віктор ЮЩЕНКО у своєму зверненні до українців з нагоди 94-ї річниці бою під Крутами, повідомили УНІАН у прес-службі «Нашої України»,.

«У цей день ми вшановуємо героїзм української молоді, яка загинула в нерівному бою біля Крут, відстоюючи зі зброєю в руках Українську державу. Ці молоді хлопці тоді, у холодному січні 1918 р., подали усій нації приклад беззавітного служіння українській справі», - сказав В.ЮЩЕНКО.

«Саме завдяки тому подвигу, який здійснили українські патріоти під Крутами, було затримане швидке просування російських військ до столиці УНР. А головне, – цей бій мав непересічне значення для гартування національного духу українців. Можна сміливо стверджувати, що якби не Крути, то інакшим був би рух опору у 20-ті, 30-ті і 40-ві роки ХХ століття», - вважає лідер «Нашої України».

За його словами, у той день під Крутами молоді хлопці виконали свій обов’язок та поставлене бойове завдання – призупинили наступ ворога на цій ділянці фронту.

«Сьогодні найбільшою загрозою для української державності, як і в часи Української народної республіки, є загроза внутрішнього розбрату. Саме тому завдання усіх українських патріотичних сил у цій ситуації - не з’ясовувати між собою, хто є першим в опозиції, а об’єднувати зусилля для реалізації спільних дій на захист української сутності нашої Вітчизни», - вважає В.ЮЩЕНКО.

Питання лише у тому, чи готові сьогоднішні українські політики, які вважають себе патріотами, виконати свій обов’язок до кінця.

«Лише спільними діями, лише в єднанні навколо національних цінностей та інтересів ми можемо досягти шляхетної мети – побудови сильної, вільної й справедливої України, рівної серед рівних в спільноті європейських побратимів. Сам це може сьогодні бути найкращим внеском у пам’ять про героїв Крут», - наголосив він.