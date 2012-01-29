Департамент СБУ може «воювати» з опозицією?

До українського законодавства вноситимуться зміни, аби новостворений департамент СБУ мав законні підстави виконувати свої функції. Таку думку в коментарі Тижню висловив екс-заступник голови СБУ Олександр Скіпальський.

За його словами, користь від діяльності новоствореного «Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки» залежатиме від якості пропонованих змін до законів, які поки не внесено.

Екс-заступник голови СБУ заявив, що поділяє стурбованість громади через зміни у структурі спецслужби тому, що вона не завжди захищає національні інтереси і зміни можуть як покращити інформаційну безпеку країни, так і погіршити її.

«Російський вплив на Україну не завжди позитивний. Якщо СБУ зможе проаналізувати і знайти спосіб обмежити його – це правильно, бо вимагається національною безпекою. Але якщо все, що нестиме національну сутність буде блокуватися і відноситися до ворожої діяльності – це погано», - сказав він.

За словами експерта, потреба в інформзахисті є, оскільки новітні комунікативні технології використовуються як агентурні мережі. Для контролю за ними потрібно мати певні повноваження. Однак, це може використовуватися також і проти людини.

«Для того, наприклад, щоб проконтролювати мене, мій телефон підписують під якусь кримінальну персону в кількості двох, чи трьох телефонів, і прослуховують. Таким чином, береться дозвіл у суду. Багато що залежатиме від моралі і совісті співробітників, які працюватимуть з такими справами», - вважає екс-посадовець.

«Якщо у законах буде нечітко сформульовано, кому і які повноваження даються, поле для маневру буде широко відкрито. Безумовно, при сьогоднішніх підходах це використовуватиметься для боротьби з опозицією», - сказав Скіпальський.

Як повідомлялося раніше, президент України підписав указ, згідно з яким до структури СБУ внесено зміни. «Управління контррозвідувального захисту економіки держави» розширено до «Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки».

19 січня президент Віктор Янукович призначив тимчасовим виконувачем обов'язків голови Служби безпеки України Володимира Рокитського.