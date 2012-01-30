Екс-міністру охорони здоров’я Чехії запропонували обстежити Тимошенко

Голова міжнародної громадської організації «Батьківщина» Олександр ТИМОШЕНКО запропонував екс-міністру охорони здоров’я Чехії Сузанні РОЙТОВІЙ очолити групу незалежних медиків для обстеження колишнього прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО.

Відповідну пропозицію він озвучив 27 січня під час зустрічі із С.РОЙТОВОЮ та громадськими діячами Чехії, повідомили УНІАН у прес-службі партії «Батьківщина» з посиланням на чеське видання «Укргазета».

«Було черговий раз наголошено, що за останній рік найбільш вражаючими і масштабними стали політичні переслідування лідерів опозиції, зокрема Юлії ТИМОШЕНКО, за яку майже половина українських виборців віддали свої голоси на президентських виборах; Юрія ЛУЦЕНКА, одного з керівників блоку «Наша Україна», який здобув третій результат на останніх парламентських виборах», - йдеться у повідомленні.

Видання зазначає, що учасники зустрічі вважають за доцільне звернутись до Європейського парламенту із проханням, зокрема, ввести санкції проти окремих представників української влади, які порушують права людини і переслідують опозиційних лідерів, а також звернутися до Президента України з клопотанням вжити усіх можливих заходів для негайного звільнення з ув`язнення Ю.ТИМОШЕНКО