КОД вимагає від влади виконати резолюцію ПАРЄ

Комітет опору диктатури вимагає від української влади виконати резолюцію ПАРЄ і звільнити політв`язнів.

Про це сьогодні повідомив перший заступник голови партії «Батьківщина» Олександр ТУРЧИНОВ, поінформували УНІАН у прес-службі «Батьківщини».

За його словами, на сьогоднішньому засіданні Комітету опору диктатурі всі опозиційні партії-учасники одноголосно прийняли жорстку вимогу до влади виконати резолюцію ПАРЄ в повному обсязі.

Як заявив О.ТУРЧИНОВ, «влада, розуміючи безперспективність та безглуздість своїх звинувачень, продовжує фабрикувати справи проти Юлії ТИМОШЕНКО та інших політв‘язнів».

«Замість виконання резолюції ПАРЄ про політичні репресії та вимоги звільнити політв‘язнів, яка була прийнята декілька днів тому, влада прискорює маховик переслідування лідерів опозиції», - наголосив політик.

О.ТУРЧИНОВ повідомив, що КОД звернувся до керівництва всіх європейських країн з проханням не ставити знак рівності між українською владою і всім українським народом і «запровадити санкції виключно щодо високопосадовців, чиновників, суддів, представників правоохоронних органів, які безпосередньо відповідають за політичні репресії в Україні».

«Комітет вимагає від режиму не робити всіх українців заручниками їхньої безглуздої авантюрної політики», - наголосив він.

«Ми вимагаємо негайно звільнити Юлію ТИМОШЕНКО, Юрія ЛУЦЕНКА, всіх політичних в‘язнів та припинити в Україні політичні репресії», - резюмував О.ТУРЧИНОВ.

Як йдеться у заяві Комітету опору диктатурі щодо негайного виконання резолюції ПАРЄ та звільнення політв’язнів, текст якої передано УНІАН, «протягом останніх тижнів режим ЯНУКОВИЧА нарощує агресію проти опозиції та громадянського суспільства, намагається прискорити розправу над опозиційними політиками та громадськими діячами, посилює цензуру на телебаченні, практикує чорні списки заборонених до виходу в ефір осіб».

За словами авторів заяви, «в очікуванні, що вже незабаром Європейський суд з прав людини визнає політичний характер сфальшованої проти Юлії ТИМОШЕНКО «газової справи», влада струсила нафталін із кримінальних справ по ЄЕСУ, безпідставно сфабрикованих ще за вказівкою КУЧМИ та аргументовано закритих спільним рішенням колегій двох палат Верховного Суду».

Водночас, як заявляють в КОД, «режим продовжує застосовувати до Юлії ТИМОШЕНКО фізичні та психологічні тортури. Їй свідомо відмовляють в кваліфікованій медичній допомозі. Вона знаходиться під цілодобовим незаконним відеоспостереженням. Режим переслідує її родину, включно із 75-річним тяжко хворим свекром, інвалідом першої групи».

Крім того, вказується у заяві, «з особливим цинізмом та жорстокістю триває розправа над Юрієм ЛУЦЕНКОМ». «Майже 90 свідків обвинувачення особисто в суді заявили про невинуватість Юрія ЛУЦЕНКА. Саме через це режим дав вказівку суддям припинити подальший публічний допит свідків та зачитувати лише їхні покази, дані під явним тиском правоохоронців ще на стадії досудового слідства. Особливе занепокоєння викликає вкрай важкий стан здоров’я Юрія ЛУЦЕНКА, який ставить під загрозу його життя», - зазначили в Комітеті опору диктатури.

У КОД також переконані, що заяви влади про проведення парламентських виборів у жовтні 2012 року на демократичних засадах не відповідають дійсності, оскільки неучасть у виборах лідерів опозиції Ю.ТИМОШЕНКО та Ю.ЛУЦЕНКА робить їх недемократичними ще до старту виборчої кампанії.

Нагадавши, що минулого тижня Парламентська Асамблея Ради Європи ухвалила безпрецедентно жорстку резолюцію щодо України, Комітет опору диктатурі вимагає від Президента Віктора ЯНУКОВИЧА негайно виконати цю резолюцію ПАРЄ; не робити український народ заручником своєї безглуздої політики через можливе введення санкцій щодо України; припинити розправу над інакодумцями та політичними опонентами влади, невідкладно звільнити Ю.ТИМОШЕНКО, Ю.ЛУЦЕНКА та всіх інших політв’язнів.

Також КОД закликає В.ЯНУКОВИЧА усвідомити, що світова демократична спільнота не визнає парламентські вибори 2012 легітимними та демократичними, якщо в них не матимуть змоги взяти участь Ю.ТИМОШЕНКО та Ю.ЛУЦЕНКО.

Крім того, Комітет опору диктатурі звертається до країн ЄС та керівних органів Євросоюзу та до Ради Європи замість санкцій до України запровадити персональні санкції проти В.ЯНУКОВИЧА, ключових політичних та економічних фігур з його оточення, очільників Адміністрації Президента, Кабінету міністрів, Партії регіонів, суддів та інших правоохоронців, які «виконують політичні замовлення на придушення прав та свобод громадян, на переслідування опозиційних політиків». Йдеться про заборону на в’їзд до ЄС, заморожування рахунків, арешт нерухомості та інших активів, які належать зазначеним особам напряму чи під прикриттям найближчих родичів чи підставних юридичних та фізичних осіб, зазначили в КОД.

«Час довів, що лише такі дієві кроки здатні спонукати пануючий в Україні режим до зміни антидержавницької політики», - підкреслюється в заяві.