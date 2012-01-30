У Києві демонтують будмайданчик Вищого госпсуду

Вищий господарський суд України будуватиме своє нове адміністративне приміщення на бульварі Дружби народів.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації з посиланням на заступника голови КМДА Михайла КУЧУКА.

За даними КМДА, сьогодні розпочався демонтаж будівельного майданчика на вул. Олександра Копиленка, 6, де ВГСУ планував звести для себе добудову до адміністративного корпусу.

Це спорудження викликало незадоволення серед мешканців району, і, враховуючи численні звернення киян, голова КМДА Олександр ПОПОВ ініціював у Київраді скасування даного будівництва.

“Ми оперативно домовились з представниками суду, і вони погодились зупинити зведення будівлі за цією адресою. А вже 26 січня депутати Київради підтримали відповідне рішення і сьогодні ми розпочали демонтаж будівельного майданчика», – зауважив заступник голови КМДА М.КУЧУК.

Він додав, що, враховуючи той факт, що оформлення зазначеної земельної ділянки було цілком законне, столична влада запропонувала ВГСУ іншу ділянку – на бульв. Дружби Народів. За словами М.КУЧУКА, тут уже протягом 17 років знаходиться огороджений будівельний майданчик, на якому ніхто не веде будівництва, тож це буде хороший компромісний варіант вирішення даної проблеми і, одночасно допоможе відновити благоустрій території.

«Печерська площа залишиться у тому вигляді, який вона мала до встановлення паркану, і не буде забудовуватися. Така позиція столичної влади і Олександра ПОПОВА особисто», – запевнив заступник голови КМДА.

Як повідомляв УНІАН, 26 січня Київська міська рада своїм рішенням повернула ділянку площею 0,34 га на вул. Копиленка, 6, у власність міста.