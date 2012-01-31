У справі Луценка, виявляється, є «цілком таємні» документи

Печерський районний суд Києва в провадженні якого перебуває кримінальна справ за обвинуваченням екс-міністра внутрішніх справ України Юрія ЛУЦЕНКА після ознайомлення з матеріалами 23 тому справи перейшов до розгляду 31, залишивши поза увагою таким чином 6 томів, в яких містяться дані щодо епізоду про продовження оперативно-розшукової справи про отруєння екс-президента Віктора ЮЩЕНКА, які були виділені в окреме провадження.

Як передає кореспондент УНІАН, наразі судом досліджується 34 том справи.

Слід також зазначити, що суд сьогодні відклав розгляд 18 тому матеріалів справи, який містить в собі документи з позначкою «цілком таємно».