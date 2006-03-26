Тимошенко заявляє, що затримка тільки за НСНУ

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що Блок Юлії Тимошенко, Блок” Наша Україна” та Соціалістична партія України на цей час повністю узгодили варіант коаліційної угоди.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона повідомила сьогодні журналістам.

Ю.ТИМОШЕНКО також зазначила, що БЮТ на даний момент повністю готовий підписати дану угоду.

За її інформацією, підписати дану угоду готова також СПУ, а в “Нашій Україні” зараз проходить політрада, на якій обговорюється це питання.

«Затримка за НСНУ, там зараз іде політрада, СПУ також згодна», - зазначила вона.