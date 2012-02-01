МВС сподівається набрати бали на хакерських атаках

У Міністерстві внутрішніх справ України не виключають, що їхній офіційний сайт сьогодні не працює саме через хакерські атаки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції сказав начальник Управління зв’язків з громадськістю МВС Володимир ПОЛІЩУК.

За його словами, провайдер займається відновленням роботи сайту МВС.

В.ПОЛІЩУК зауважив, що міністерство спілкується за допомогою соціальних мереж, і саме через них розповсюджує необхідну інформацію.

Він додав, що була думка, що причиною «поломки» сайту став одночасний захід великої кількості користувачів. «Але мені здається, що більш правдивою є версія про хакерські атаки на сайт. Але це додасть лише певну популярність нашому сайту», - додав В.ПОЛІЩУК.