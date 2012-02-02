7 принципів повернення в європейську сім'ю від Кличка

Задля ефективності і узгодженості дій опозиційних сил «УДАР» закликає партії, які підписали Угоду про спільні дії Об’єднаної опозиції, обговорити та ухвалити спільні програмні засади – як для участі опозиції у виборчій кампанії 2012 року, так і для створення коаліції у парламенті наступного скликання.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі політичної партії "УДАР Віталія Кличка".

«Цим засадам мають відповідати виборчі програми партій-учасників угоди, – вважають в партії «УДАР». – Вони повинні стати платформою для конкретних дій та ініціатив демократичних сил у парламенті. «УДАР» пропонує до обговорення своє бачення таких засад».

У заяві партії «УДАР» йдеться про те, що зміна влади є необхідною, але недостатньою умовою для зміни ситуації у країні. Адже об’єднання проти когось – короткотермінове. Тільки об’єднання навколо європейських демократичних цінностей дозволить розірвати замкнене коло корупції, соціально-економічної кризи та неефективності управління.

«Сьогодні у нас є не тільки спільний ворог – авторитарний режим, а й спільна мета: перетворення України на демократичну справедливу державу. Це означає:

Європейську інтеграцію як впровадження європейських принципів: демократії, поваги до свободи людини, верховенства її прав та інтересів.

Підпорядкування інтересів держави виключно інтересам громадян. Запровадження механізмів реального контролю громадян за владою та простих і дієвих процедур припинення повноважень вищих посадових осіб.

Створення економіки рівних можливостей, яка поєднуватиме ринкову конкуренцію з соціальним захистом. Запровадження сприятливих умов для створення робочих місць і ведення своєї справи.

Утвердження єдності країни – ми усі є Український народ. Підвищення конкурентоспроможності української культури.

Розвиток місцевого самоврядування, надання йому широких повноважень і необхідних коштів для їхньої реалізації.

Утвердження законності і справедливого правосуддя. Позбавлення політиків можливості впливу і тиску на суд. Перетворення правоохоронних органів з репресивної системи на систему захисту прав людини.

Жорстку та безкомпромісну боротьбу з корупцією. Відповідальність чиновників за корупційні злочини, свавілля, перевищення повноважень. Прозорість державних фінансів, тендерних процедур, доходів і витрат чиновників».

«Послідовна реалізація цих принципів дозволить Україні не просто повернутися у європейську родину, а й унеможливить відродження авторитарного корумпованого режиму», – йдеться в заяві партії «УДАР».