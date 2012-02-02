Партія регіонів поскаржилася СБУ і ГПУ на «терористів»

Партія регіонів звернеться в Генеральну прокуратуру і СБУ з вимогою провести ретельне розслідування хакерських атак на партійний сайт і дати їм відповідну правову оцінку, оскільки дані кібератаки підпадають під визначення правопорушення.

Про це йдеться в заяві ПР, розміщеній на її сайті.

"1 лютого, починаючи з 13.00, інтернет-користувачі - противники закриття піратських сайтів, - проводять системні атаки не тільки на сайти держорганів влади, а й на сайт Партії регіонів. Очевидно, мета в цих деструктивних сил – одна: методом інформаційного тероризму створити в інтернет-співтоваристві хаос, затвердити в найдемократичнішому середовищі принцип права сили, тим самим вселити всім користувачам Інтернету нестабільність і невпевненість у надійності соціальних комунікацій. Причина таких протиправних дій очевидна: небажання окремих груп користувачів дотримуватися законних права авторів, і насамперед - українських авторів - поетів, композиторів, співаків, журналістів", - йдеться в заяві.

У ПР зазначають, що ідеологія цих кібертерористів - "беззаконня, хижацтво і крадіжка", а їхні методи – «піратство, грабування і беззаконня».

"Їхні дії безпосередньо обмежують інформаційне право кожного користувача на оперативне отримання достовірної і компетентної інформації від державних органів і політичних партій. А це є ніщо інше, як пряме порушення конституційних прав і свобод людини", - підкреслюється в заяві.

Як повідомлялося, 31 січня хакерської атаки зазнали сайти Президента України і МВС. Учора ввечері став недоступний сайт Кабінету міністрів. Також не можна зайти на сайт правлячої Партії регіонів.

Станом на ранок 2 лютого сайти Президента, Кабміну, СБУ і ПР не працюють.

Проблеми розпочалися після того, як правоохоронці закрили найбільший український портал файлообміна Ех.ua. На ресурсі Ех.ua всі бажаючі могли безкоштовно завантажувати фільми, музику, програмне забезпечення.

В офісі компанії МВС провело 31 січня слідчі дії. Правоохоронці заявляють, що ресурс порушував законодавство про захист авторських прав, хоча працівники сайту стверджують, що всі питання з правовласниками законодавчо врегульовані.

У соціальних мережах звучать заклики атакувати сайти держорганів України. При цьому власники Ех.ua заявляють, що не мають відношення до хакерських атак і закликають своїх прихильників не порушувати закон.