Симоненко називає Президента «шантажистом»

Лідер Комуністичної партії України, народний депутат Петро СИМОНЕНКО вважає, що Президент України Віктор ЮЩЕНКО виступає «як шантажист» у питанні обрання та приведення до присяги Верховною Радою суддів Конституційного Суду.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції в Києві.

За словами П.СИМОНЕНКА, саме так можна розглядати останню заяву В.ЮЩЕНКА з даного питання.

Лідер комуністів зазначив, що В.ЮЩЕНКО намагається «створити умови політичної диктатури» в Україні.

Як повідомляв УНІАН, 27 травня Президент України заявив, що не підпише коаліційне подання на посаду прем’єр-міністра, доки парламент не приведе до присяги суддів КС.

“Сподіваюсь, парламент стане у цьому моїм союзником, і своїм першим рішенням приведе до присяги суддів Конституційного Суду України. Я не підпишу подання на прем’єр-міністра доти, доки не буде виконано цю норму Конституції. Нові депутати повинні засвідчити свою повагу до Основного Закону”, - сказав В.ЮЩЕНКО.

Довідка УНІАН. Конституційний Суд України з жовтня минулого року фактично є недієздатним, оскільки більшість його суддів склали свої повноваження.

У листопаді 2005 р. трьох суддів КС обрав З`їзд суддів України, ще трьох призначив Президент. Проте вони не можуть приступити до виконання своїх обов`язків, оскільки повинні скласти у Верховній Раді присягу. Президент вже декілька разів звертався до парламенту з вимогою привести до присяги суддів КС. Неодноразові голосування у ВР за обрання суддів КС за квотою парламенту були безрезультатними.