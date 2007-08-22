Лише 4 політсили мають шанси пройти до парламенту (соцопитування)

Подолати 3-процентний бартер на дострокових парламентських виборах мають шанс чотири політичні сили - Партія регіонів, БЮТ, блок “Наша Україна - Народна самооборона” і Комуністична партія України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це свідчать результати експрес-опитування громадської думки, проведеної компанією “Фом-Україна”.

Зокрема, Партію регіонів готові підтримати 29,5% опитаних, БЮТ - 18,3%), блок “Наша Україна - Народна самооборона” - 14%, КПУ - 3,6%.

За Блок Литвина висловили готовність проголосувати 2,1% респондентів, СПУ - 1,6%, Прогресивну соціалістичну партію України - 0,9%, Блок Верки Сердюки - 0,6%, Блок Людмили Супрун - 0,4%, Всеукраїнське об`єднання “Свобода” - 0,3%.

Проти всіх має намір проголосувати 5,3% опитаних. Не братимуть участі в голосуванні на виборах - 7%, важко відповісти - 16,7%.

Опитування проведено 9-19 серпня методом інтерв`ю за місцем проживання респондента. Похибка вибірки становить 2,2%.