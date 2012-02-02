Експерт: Опозиція не програє, не отримавши Кличка у мери Києва

Опозиція нічого не втратить у разі поразки Віталія Кличка на виборах мера. Більше того, на цьому прикладі вона зможе побудувати свою передвиборчу парламентську кампанію.

Таку думку висловив у коментарі УКРІНФОРМу голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко.

"У разі поразки Кличка на виборах мера Києва опозиція назве його несерйозним політиком і лузером, який постійно програє, і закличе голосувати за перевірених політиків на виборах до Верховної Ради", - сказав політолог.

За його словами, заява лідера "Фронту змін" Арсенія Яценюка про підтримку Кличка на виборах мера Києва відповідає об`єднувальним настроям опозиції. Водночас політолог вважає, що висунення будь-яких кандидатів від опозиції на вибори столичного мера розглядатиметься як її розкол.

"Зараз у опозиційних партій явно немає конкурентоспроможного кандидата на виборах столичного мера, тому вони можуть підтримати Кличка. При цьому добре видно, що вони не хочуть витрачати свої ресурси на цих виборах мера", - сказав Фесенко.

При цьому він підкреслив, що зациклення Кличка виключно на виборах мера може призвести до локалізації його впливу. "Його перетворюватимуть на регіонального лідера, а "УДАР" без Кличка, який стоїть першим номером у списках на виборах у парламент, сприйматиметься маргінальною партією", - вважає голова правління Центру "Пента".