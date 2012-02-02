Немиря запевняє, що Конгрес США готує резолюцію по Україні

На даний час Конгрес США розробляє проект резолюції по Україні, до якої пропонується включити пряму вимогу про звільнення екс-прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО й інших політв`язнів.

Про це в ексклюзивному коментарі УНІАН повідомив заступник голови партії "Батьківщина", екс-віце-прем`єр Григорій НЕМИРЯ за підсумками своїх політичних зустрічей у Вашингтоні (США).

"В одному з проектів цієї резолюції міститься термін "політичні в`язні", який дотепер у США на політичному рівні застосовувався лише стосовно Білорусі. Уперше проект резолюції, який готується у Конгресі, містить пряму вимогу про негайне звільнення Юлії ТИМОШЕНКО й інших колишніх представників уряду", - повідомив екс-віце-прем`єр.

Також Г.НЕМИРЯ, кажучи про заморожування контактів з Україною на вищому рівні, зазначив, що не пов`язано з президентською кампанією в США. "Передвиборна ситуація в Америці не пов`язана з цими процесами. Такий діалог не буде можливим доти, доки в Україні не будуть зроблені кроки з відновлення усіх демократичних свобод, які зараз перебувають під загрозою", - підкреслив екс-віце-прем`єр.