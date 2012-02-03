Експерти про межі виборчих округів, маніпуляції та, наприклад, Черкащину

Голова правління Комітету виборців України (КВУ) Олександр ЧЕРНЕНКО заявляє про необхідність проведення публічної дискусії з питань визначення меж виборчих округів для попередження масових фальсифікацій результатів виборів до Верховної Ради у жовтні цього року.

Про це О.ЧЕРНЕНКО заявив на прес-конференції в УНІАН.

"Визначення меж округів не має стати технологію виборчих маніпуляцій", - сказав О.ЧЕРНЕНКО.

Голова КВУ нагадав, що законодавство не встановлює вичерпний перелік критеріїв для визначення меж округів. "Комітет виборців застерігає щодо логіки штучного створення округів "під кандидата" або округів "проти кандидата", коли інтереси виборців носять декларативний характер. Чітка і прозора процедура прийняття рішень щодо утворення одномандатних виборчих округів просто необхідна з точки зору збереження довіри до ЦВК, місцевої влади та й взагалі – довіри до виборчого процесу як до легітимного механізму народовладдя", - додав він.

О.ЧЕРНЕНКО зазначив, що межі округів визначає Центральна виборча комісія. Проте, за його словами, в ЗМІ та на експертному рівні формується думка про наявність стійкого інтересу, який проявляють місцеві адміністрації до "визначення" гіпотетичних меж округів. "Так звані проекти пропозицій щодо меж округів, які час від часу випливають з різного роду штабів і кабінетів, вражають не просто не продуманістю, а відсутністю здорового глузду. КВУ нагадує, що згідно з законом про вибори народних депутатів, жоден орган чи установа, окрім Центральної виборчої комісії, не наділена повноваженнями визначати межі виборчих округів", - наголосив експерт.

"Питання визначення меж округів - це технічний процес, який може перетворитися на політичний процес. Якщо не буде прозорого визначення меж округів, можна буде сказати, що влада готується до масових фальсифікацій", - додав у свою чергу голова Черкаської обласної організації КВУ Максим МИХАЛИК.

О.ЧЕРНЕНКО зазначив, що КВУ готовий ініціювати дискусії в різних регіонах України з залученням членів та експертів Центральної виборчої комісії, представників органів влади та місцевого самоврядування, органів ведення Державного реєстру виборців, політичних партій та громадських експертів. "Першим кроком для такого обговорення може стати запропонований експертами КВУ орієнтовний проект утворення виборчих округів у Черкаській області. Даний проект був розроблений після консультацій з колишніми членами Центральної, окружних та територіальних виборчих комісій, колишніми уповноваженими та довіреними особами суб’єктів виборчого процесу, діючими політиками та представниками громадських організацій. При цьому враховувались актуальні дані про кількість виборців в області з Державного реєстру", - уточнив він.

Довідка УНІАН. Згідно з національним законодавством, Центральна виборча комісія повинна до 10 квітня визначити кількість округів у кожній області країни, а до 30 квітня - оголосити межі виборчих округів.