Кужель радить Кличку визначитись - Верховна Рада або Київ

Координатор громадського руху «Громадський спротив» Олександра Кужель не виключає свого балотування в мери Києва. Про це вона повідомила в коментарі «Главкому». При цьому вона спростувала інформацію, що буде балотуватися від БЮТ.

«Питання балотування мене в мери піднімали ще на минулих виборах регіони. Провели дослідження, і в мене тоді була найбільша підтримка. Але тоді дехто підняв в партії надзвичайний вереск. Що стосується сьогоднішньої ситуації, то в своїй команді «Громадський спротив» ми говорили, що може бути такий варіант, коли я замість виборів до Верховної Ради, піду в мери Києва. Але це буде балотування від «Громадянського опору» - це принципово», - сказала політик.

При цьому Кужель критично висловлюється про наміри Арсенія Яценюка оголосити себе лідером опозиції, який визначає «кому і що робити»: «Ось як призначити себе коханою дружиною? Можна скрізь бігати і кричати, мовляв, я - кохана дружина. Але для того щоб бути коханою дружиною, потрібно попрацювати. Так само не можна - призначити себе лідером опозиції».

Кужель також вважає, що Віталій Кличко сьогодні має визначатися, куди йти - в мери або Верховну Раду, але це рішення він повинен приймати самостійно: «Куди рушити - третій раз програти вибори мера - чи все-таки завести свою політичну силу в парламент - Віталію потрібно вирішувати самому, без оглядки на «досвідчених» товаришів. Йому зараз, дуже важко. Йому потрібно чесно сказати киянам, чи йде він в Раду, тому що мер не може бути партійним, йому потрібно залишити партію. Тоді партія «УДАР» повинна йти без Кличко на вибори в парламент. Але це вирок. Це те ж саме, що сталося з «Сильної України», коли вона злилася з Партією регіонів».