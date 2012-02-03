Янукович представив нового главу СБУ

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ представив керівному складу Служби безпеки України нового голову СБУ Ігоря КАЛІНІНА.

Про це повідомляє офіційний сайт Президента.

В.ЯНУКОВИЧ побажав новопризначеному керівнику відомства плідної роботи на захист України та її громадян.

Президент також подякував Володимиру РОКИТСЬКОМУ за роботу і високий фаховий рівень, продемонстрований ним під час виконання обов’язків голови СБУ.