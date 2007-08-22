Шуфрич обіцяє нагородити Ющенка відзнакою МНС «Відмінник пожежної служби»

Міністр з питань надзвичайних ситуацій Нестор ШУФРИЧ обіцяє нагородити Президента України Віктора ЮЩЕНКА відзнакою міністерства «Відмінник пожежної служби».

Як передає кореспондент УНІАН, про це Н.ШУФРИЧ повідомив сьогодні на виїзному засіданні уряду в Полтаві під час свого звіту перед урядом про пожежонебезпечну ситуацію в Херсонській області.

«Особистий приклад Віктора ЮЩЕНКА позитивно вплинув на емоційний настрій всіх, хто брав участь в ліквідації вогню. Не щодня можна побачити Президента, який особисто працює на лінії вогню», - сказав Н.ШУФРИЧ.

Міністр назвав дивовижною оцінку, висловлену Президентом України В.ЮЩЕНКОМ на адресу МНС. «Не дивлячись на це, ми поставили питання про вручення Віктору Андрійовичу ЮЩЕНКУ відзнаки МНС», - додав Н.ШУФРИЧ.

Міністр підкреслив, що пожежу вдалося згасити за одну ніч, оскільки «іншого виходу не було, вогонь міг перейти на п`ять населених пунктів».

Як повідомляв УНІАН, Президент України, відбувши після робочої поїздки в Херсонську область до Києва, вимушений був повернутися назад після того, як з борту літака побачив лісову пожежу на великій площі.

Сьогодні заступник відділу Секретаріату Президента Віктор БОНДАР розповів, що Президент безпосередньо на місці стихійного лиха почав брати участь в гасінні пожежі і «займався функціями рядового пожежника». В.БОНДАР повідомив, що Президентові України довелося навіть штовхати пожежний автомобіль, який опинився в зоні загорання.