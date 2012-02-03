Філарет: Янукович відчув себе українським Президентом

Предстоятель Української православної церкви Київського патріархату ФІЛАРЕТ заявляє, що останнім часом відносини між Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ та УПЦ КП покращилися.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час прес-конференції.

Патріарх пригадав, що на початку президентської каденції В.ЯНУКОВИЧА висловив переконання у розмові з єпископатом, що прийде час нормальних відносин з Президентом.

«І цей час прийшов. Президент України є українським Президентом, а не російським губернатором. Віктор Федорович відчув себе українським Президентом і захищає наші інтереси у спілкуванні з Росією», - сказав він.

За словами патріарха ФІЛАРЕТА, це яскраво видно під час переговорів щодо газу між Україною та Росією.

Він також нагадав, що перший Президент України Леонід КРАВЧУК підтримав його на цій посаді, а Леонід КУЧМА, який був спочатку противником Київського патріархату, пізніше «став таким прихильником, що поставив тут на коліна всіх урядовців».

Говорячи про співпрацю з Віктором ЮЩЕНКОМ, предстоятель УПЦ КП зауважив, що той намагався зробити усе, аби Вселенський патріарх ВАРФОЛОМІЙ визнав Київський патріархат.

«Я думаю, що і з Віктором Федоровичем у нас теж будуть добрі стосунки. Якщо він за Україну, а ми за Україну, то ми знайдемо спільну мову», - сказав патріарх.

Відповідаючи на запитання, у чому саме проявляється покращення відносин і чи запрошують патріарха ФІЛАРЕТА на зустрічі з главою держави, він сказав: «Не треба частих зустрічей, а треба відчувати дії з боку Президента».

При цьому він додав, що на початку минулого року відчувався тиск на Київський патріархат, однак у другому півріччі ця ситуація змінилася.

«Це ми відчуваємо і у стосунках з російськими архієреями», - наголосив предстоятель УПЦ КП.