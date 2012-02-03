Янукович: питання Тимошенко - єдина перешкода для євроінтеграції

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ наголошує, що єдиною перешкодою на шляху євроінтеграції України є «питання екс-прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО».

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав у своєму виступі на бізнес-ланчі, організованому в рамках 48-ї Мюнхенської конференції з питань безпеки.

В.ЯНУКОВИЧ підкреслив, що влада не на словах, а на ділі докладає всіх зусиль для просування України в Євросоюз. Він зауважив, що жодна попередня влада не зробила більше для євроінтеграції держави, ніж нинішня.

«У мене є всі моральні підстави сказати, що все, що ми робимо зараз, є ефективною роботою, і єдиною перешкодою на цьому шляху в нас стало питання екс-прем’єра Юлії ТИМОШЕНКО», - сказав він.

В.ЯНУКОВИЧ нагадав, що виступає за відокремлення «питання Ю.ТИМОШЕНКО» від питання євроінтеграції України. Він зауважив, що на сьогодні між опозицією і владною коаліцією фактично немає розбіжностей у питанні інтеграції України до ЄС.

«В Україні склалася політична ситуація така, що сьогодні і влада, й опозиція є прихильниками продовження євроінтеграції. Є тільки, як кажуть, політична метушня така, як і в кожній країні під час політичних змагань. А в який бік рухатися – розбіжностей немає», - сказав Президент України.