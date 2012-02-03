У Литвина є рецепт проти «дикунства» у сесійній залі

Голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН не вважає за доцільне припиняти трансляцію роботи парламенту під час виборчої компанії.

Про це він заявив у радіоінтерв’ю програмі «Український вимір» (Перший канал Українського радіо), повідомили УНІАН у прес-службі ВР.

«Я не піду на те, щоб ініціювати припинення трансляції роботи Верховної Ради України, оскільки потім будуть звинувачення, що є намагання придушити гласність», - сказав В.ЛИТВИН і додав, що бачить у проведенні трансляцій і позитив, бо «люди розумні, вони бачать, де слова, де переконання, де практичні дії цієї людини».

На думку керівника парламенту, трансляція засідань певним чином дисциплінуватиме депутатів, «а Верховна Рада - це та площадка, де вустами представників народу повинен говорити народ, а для цього нам потрібна зрозуміла виборча система».

В.ЛИТВИН наголосив, що він «є категоричним противником виборів за партійними списками» і вважає, що вибори «повинні відбуватися по округах, а люди мають знати свого представника». На думку голови ВР, «тоді не відбувалося б те дикунство, яке ми спостерігаємо іноді в сесійній залі, коли блокують, ламають, застосовують слізогінний газ тощо».

Голова парламенту висловив сподівання, що наступні вибори, які відбудуться за принципом 50 на 50, зроблять Верховну Раду значно відповідальнішою. Він також висловився за зниження прохідного бар’єру для партій.