Суд закрив кримінальні справи проти лідерів чорнобильців

Київський районний суд Харкова задовольнив скарги адвоката чорнобильців Петра ПРОКОПЕНКА та Володимира БІЛОЄНКА і закрив порушені проти них кримінальні справи за підозрою у підробці документів, що засвідчують статус ліквідаторів.

Про це кореспондента УНІАН повідомив один з позивачів, член правління громадської організації «Всеукраїнське об’єднання ветеранів Чорнобиля» П.ПРОКОПЕНКО, коментуючи рішення суду, що було ухвалене сьогодні.

«Суд визнав, що справи були порушені незаконно, не було події злочину, не було підробки документів», - сказав П.ПРОКОПЕНКО.

«Насправді, справи були сфальшовані, вони носили політичний характер і були порушені з метою дискредитації лідерів чорнобильських протестів», - заявив ліквідатор.

У ході судових слухань, додав П.ПРОКОПЕНКО, «була лише підтверджена наша участь в ліквідації наслідків аварії та наявність достовірних документів про це».

Як повідомляв УНІАН, наприкінці 2011 року у Харкові відбулася низка акцій протесту чорнобильців з вимогами до влади виконати рішення судів про призначення їм пенсій згідно з чинним законодавством.

У грудні 2011 року слідчі облуправління харківської міліції допитали кількох чорнобильців у рамках кримінальних справ, порушених за фактом надання неправдивих відомостей до управління Пенсійного фонду України для нарахування їм пенсій. Кримінальні справи порушені за ознаками ст. 358 Кримінального кодексу України (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, їх збут, використання підроблених документів).

16 грудня 2011 року П.ПРОКОПЕНКО, на той час делегат звітно-виборчої конференції всеукраїнської організації «Союз Чорнобиль України», був затриманий у Києві і доправлений до Харкова, де проти нього було порушено кримінальну справу за підозрою у підробці документів, які засвідчують статус ліквідатора. 17 грудня П.ПРОКОПЕНКО та ще один обвинувачуваний чорнобилець Володимир ПРОСКУРІН були госпіталізовані з діагнозом «гіпертонічний криз» із будинку слідчого управління Головного управління МВС у Харківській області, куди вони прибули для надання свідчень у справі.